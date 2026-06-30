Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 30 июня 2026Мир

Власти Польши предупредили Зеленского о последствиях создания пантеона героев

Шлапка: Планы Зеленского о создании пантеона героев увеличат эскалацию с Польшей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Планы украинского лидера Владимира Зеленского создать так называемый пантеон «героев» Украины могут увеличить напряженность в отношениях с Польшей. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с очень большим напряжением в польско-украинских отношениях. С украинской стороны мы имеем совершенно ненужные элементы, которые увеличивают эту эскалацию. Я думаю, что это не на пользу ни Польше, ни Украине», — сказал представитель польского кабмина.

Однако Шлапка отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после того, как станут известны детали инициативы.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев». По его словам, решение Зеленского является серьезным препятствием на пути вступления в ЕС, поскольку трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам

    В России отреагировали на слова Сырского о наступлении России в Черниговской области

    Стал известен новый владелец квартиры Артемия Лебедева в Киеве

    Самокатчик несколько лет расстреливал россиян из самодельного оружия

    Власти Польши предупредили Зеленского о последствиях создания пантеона героев

    Участник СВО во время эвакуации мирных жителей принял на себя удар дрона ВСУ

    Миру спрогнозировали переизбыток нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok