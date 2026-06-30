Власти Польши предупредили Зеленского о последствиях создания пантеона героев

Шлапка: Планы Зеленского о создании пантеона героев увеличат эскалацию с Польшей

Планы украинского лидера Владимира Зеленского создать так называемый пантеон «героев» Украины могут увеличить напряженность в отношениях с Польшей. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с очень большим напряжением в польско-украинских отношениях. С украинской стороны мы имеем совершенно ненужные элементы, которые увеличивают эту эскалацию. Я думаю, что это не на пользу ни Польше, ни Украине», — сказал представитель польского кабмина.

Однако Шлапка отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после того, как станут известны детали инициативы.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев». По его словам, решение Зеленского является серьезным препятствием на пути вступления в ЕС, поскольку трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.