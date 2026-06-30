Внешность продавца на фермерском рынке взорвала соцсети

Комедиантка и контент-продюсер Кейтлин Алин из Лос-Анджелеса, США, показала внешность продавца на фермерском рынке и взорвала соцсети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела стоявшего за прилавком с клубникой и овощами мужчину, который общался с покупателями. Он предстал перед камерой в рубашке в полоску с короткими рукавами, бандане и красной бейсболке. Также продавец продемонстрировал густую бороду и усы и кудрявые волосы.

«Либо у меня овуляция, либо этот мужчина на фермерском рынке — самое сексуальное существо, которое я когда-либо видела в своей жизни (и то, и другое)», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров. Зрители оценили кадры в комментариях. «Он самый красивый человек, которого я когда-либо видела. Только не говорите моему мужу», «Мне 51, и я практически уверена, что только что почувствовала, как у меня опустилась последняя запылившаяся яйцеклетка», «Я замужняя женщина с удаленной маткой, но у меня тоже овуляция!», «Я тоже видела его и чуть не упала в обморок», — восхитились женщины.

Ранее в июне влюбленные Джози Плант и Бо Данкс из Англии показали внешность после двух недель отдыха в Греции и взорвали соцсети.