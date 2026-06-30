Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:18, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

Журналист Франсуа Готье: Президент Владимир Путин вернул России гордость
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вернул жителям страны гордость. Такое мнение высказал в интервью RT французский журналист Франсуа Готье.

«Путин показал пример, вернул России гордость. Сделал так, что россияне вновь стали гордиться [страной] и Россия добилась успехов во всех сферах», — сказал Готье.

По словам европейского журналиста, сегодня граждане России гордятся тем, что они россияне.

Ранее в Кремле назвали приоритеты работы Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, в их число сходят заботы жителей Курской области. Он добавил, что Путин вместе с губернатором приграничного региона Александром Хинштейном обсуждает вопросы восстановления и развития области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Врач назвал способ снизить давление без лекарств

    Сильные дожди обрушатся на российский регион

    Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

    Леброн Джеймс решил сменить команду

    Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

    Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

    Сестра Жанны Фриске в бикини похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов

    Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok