Журналист Франсуа Готье: Президент Владимир Путин вернул России гордость

Президент России Владимир Путин вернул жителям страны гордость. Такое мнение высказал в интервью RT французский журналист Франсуа Готье.

«Путин показал пример, вернул России гордость. Сделал так, что россияне вновь стали гордиться [страной] и Россия добилась успехов во всех сферах», — сказал Готье.

По словам европейского журналиста, сегодня граждане России гордятся тем, что они россияне.

Ранее в Кремле назвали приоритеты работы Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, в их число сходят заботы жителей Курской области. Он добавил, что Путин вместе с губернатором приграничного региона Александром Хинштейном обсуждает вопросы восстановления и развития области.