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Забота о себе
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10:32, 30 июня 2026Забота о себе

Врач объяснила феномен заразительной зевоты

Невролог Альварес: Восприимчивость к чужой зевоте зависит от степени эмоциональной связи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали заразительную зевоту. Невролог Каролина Альварес в разговоре с изданием Metropoles объяснила этот феномен.

Как отметила Альварес, когда головной мозг человека наблюдает за тем, как кто-то зевает, то внутренне он воспроизводит это действие, поэтому увеличивается вероятность уже реального его повторения. Это непроизвольный процесс, наблюдаемый также при заразительном смехе или зуде, возникающем при виде человека, который чешется, пояснила она.

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Исследования показали, что это явление затрагивает области головного мозга, связанные с социальным познанием, восприятием движений и обработкой эмоций, добавила врач. Причем восприимчивость к чужой зевоте зависит от возраста, концентрации внимания, степени эмоциональной связи с человеком и индивидуальных различий в нейронных сетях, уточнила она.

Ранее невролог Галина Неврюзина предупредила об опасных причинах зевоты. По ее словам, она часто встречается при депрессивных и тревожных расстройствах.

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