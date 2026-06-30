Врач объяснила феномен заразительной зевоты

Невролог Альварес: Восприимчивость к чужой зевоте зависит от степени эмоциональной связи

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали заразительную зевоту. Невролог Каролина Альварес в разговоре с изданием Metropoles объяснила этот феномен.

Как отметила Альварес, когда головной мозг человека наблюдает за тем, как кто-то зевает, то внутренне он воспроизводит это действие, поэтому увеличивается вероятность уже реального его повторения. Это непроизвольный процесс, наблюдаемый также при заразительном смехе или зуде, возникающем при виде человека, который чешется, пояснила она.

Исследования показали, что это явление затрагивает области головного мозга, связанные с социальным познанием, восприятием движений и обработкой эмоций, добавила врач. Причем восприимчивость к чужой зевоте зависит от возраста, концентрации внимания, степени эмоциональной связи с человеком и индивидуальных различий в нейронных сетях, уточнила она.

Ранее невролог Галина Неврюзина предупредила об опасных причинах зевоты. По ее словам, она часто встречается при депрессивных и тревожных расстройствах.