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14:28, 28 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных причинах зевоты

Невролог Неврюзина: частая зевота может быть признаком инфаркта и эпилепсии

Фото: Uwe Anspach / DPA / Globallookpress.com

Частая зевота, как правило, говорит о недостатке сна, депрессии, тревоге или сильной усталости, но может быть и признаком серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-невролог Галина Неврюзина. Об опасных причинах зевоты она рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Неврюзиной, если за сутки человек зевает от 7 до 20 раз, ничего страшного в этом нет, но когда частота зеваний становится патологической, причины могут потребовать лечения. «Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда», — предупредила невролог. Она порекомендовала обращаться к врачу, если зевота сочетается с болью в груди, одышкой, тошнотой.

Кроме того, учащенная зевота нередко развивается на фоне височной эпилепсии (при ее разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга: опухолей в лобной доле или в стволе. Тогда зевота сопровождается головными болями, нарушениями памяти и зрения, изменениями личности, предупредила Неврюзина.

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Среди возможных причин непрекращающейся зевоты невролог также назвала интоксикацию некоторыми веществами, последствия инсульта, хроническую сердечную недостаточность, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), сахарный диабет, некоторые нейродегенеративные заболевания (например, рассеянный склероз).

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      Александра Лисица
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