Россиян предупредили об опасных причинах зевоты

Невролог Неврюзина: частая зевота может быть признаком инфаркта и эпилепсии

Частая зевота, как правило, говорит о недостатке сна, депрессии, тревоге или сильной усталости, но может быть и признаком серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-невролог Галина Неврюзина. Об опасных причинах зевоты она рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Неврюзиной, если за сутки человек зевает от 7 до 20 раз, ничего страшного в этом нет, но когда частота зеваний становится патологической, причины могут потребовать лечения. «Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда», — предупредила невролог. Она порекомендовала обращаться к врачу, если зевота сочетается с болью в груди, одышкой, тошнотой.

Кроме того, учащенная зевота нередко развивается на фоне височной эпилепсии (при ее разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга: опухолей в лобной доле или в стволе. Тогда зевота сопровождается головными болями, нарушениями памяти и зрения, изменениями личности, предупредила Неврюзина.

Среди возможных причин непрекращающейся зевоты невролог также назвала интоксикацию некоторыми веществами, последствия инсульта, хроническую сердечную недостаточность, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), сахарный диабет, некоторые нейродегенеративные заболевания (например, рассеянный склероз).

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