Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 26 июня 2024Забота о себе

Раскрыта причина появления странных цветных узоров перед глазами

Терапевт Межер: цветные пятна и узоры перед глазами чаще видят дети

Фото: Amanda Dalbjoern / Unsplash

Терапевт Сермед Межер рассказал, что странные узоры или пятна перед глазами чаще видят дети и подростки. Причину появления этих ярких вспышек он раскрыл Daily Mirror.

По словам Межера, 75 процентов людей хотя бы раз, закрывая глаза, видели цветные узоры. Он уточнил, что, как правило, это не опасно, но причина их появления точно неизвестна. По его словам, на этот счет существует несколько гипотез.

«Первая — это прямая механическая стимуляция. То есть в результате трения или надавливания на веки происходит стимуляция клеток, которые реагируют на свет внутри сетчатки. Таким образом мы видим разные цвета и формы», — объяснил Маджер.

Материалы по теме:
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен» Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
7 июня 2020

Кроме того, странные цветные фигуры перед глазами могут возникать в результате воздействия фотонного излучения или магнитных полей. По словам терапевта, обычно такие цветные вспышки видят дети и подростки, у взрослых они встречаются редко.

Ранее профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес-Бийо назвал лучшую диету для молодости мозга. По его словам, кето-диета способна улучшать память и когнитивные функции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      В России захотели заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в мусорное ведро лимон

      Немецкий политик призвал депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста

      Раскрыта причина появления странных цветных узоров перед глазами

      Деньги на электронных кошельках россиян решили застраховать

      Названа отказавшаяся осуждать ответные меры России в отношении европейских СМИ страна

      Двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в СИЗО

      Работающим российским пенсионерам вернули индексацию, отмененную в 2016 году. Как изменятся выплаты?

      ChatGPT появился в автомобилях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше