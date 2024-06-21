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09:43, 21 июня 2024Забота о себе

Названа лучшая диета для молодости мозга

Биолог Гонсалес-Бийо: кетодиета останавливает старение мозга

Фото: Unsplash

Кетодиета воздействует на мозг, останавливает его старение и улучшает память, считает профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес-Бийо. Лучшую диету для молодости мозга он назвал Newsweek.

Гонсалес-Бийо уточнил, что эффективность кетодиеты была продемонстрирована только на мышах. Однако, по его мнению, эксперимент открывает дорогу разработке новых подходов для улучшения работы мозга в старости.

Кетогенная диета меняет источник энергии для клеток, заменяя углеводы жирами. Такие изменения вызывают метаболический сдвиг, при котором клетки поддерживают свои функции на новом энергетическом субстрате — жире

Кристиан Гонсалес-Бийобиолог

Гонсалес-Бийо добавил, что такой метаболический сдвиг называется кетозом. Достичь его можно, если рацион на 75 процентов состоит из жиров. Биолог предположил, что в состоянии кетоза происходят изменения на молекулярном уровне, которые улучшают связи между клетками в мозге, отвечающими за память.

Эксперт предупредил, что большинство людей не могут придерживаться кетодиеты, так как она требует жестких ограничений в выборе пищи. Также есть риск развития расстройства пищевого поведения, отметил биолог. Кроме того, при длительном соблюдении нарушается баланс жирных кислот и холестерина, что повышает риск развития болезней печени и сердца.

Существуют стратегии, позволяющие обойти некоторые из этих проблем путем предоставления кетоновых тел вместо соблюдения диеты с высоким содержанием жиров. Это заслуживает дальнейшего изучения, чтобы оценить, может ли это стать стратегией улучшения состояния людей в долгосрочной перспективе

Кристиан Гонсалес-Бийобиолог
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      Екатерина Улитина
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