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14:30, 20 июня 2024Забота о себе

Названа неожиданная причина ожирения и диабета

Нутрициолог Ци: соленая пища повышает риск ожирения и диабета

Фото: Unsplash

Соленая пища повышает риск развития диабета второго типа, считает врач-нутрициолог из Школы общественного здравоохранения Университета Тулейна (США) Лу Ци. Его мнение приводит Daily Mirror.

Ци рассказал, что неожиданный фактор риска диабета второго типа был выявлен во время двенадцатилетнего наблюдения за 400 тысячами пациентов. Выяснилось, что у тех, кто всегда подсаливает готовую пищу, риск заболевания на 40 процентов выше, чем у тех, кто так никогда не делает.

«Мы уже знаем, что уменьшение потребления соли снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но новое исследование показывает, что если вы отодвинете от себя солонку, это поможет еще и предотвратить диабет второго типа», — сказал врач.

Ци отметил, что пока трудно сказать, как именно соль провоцирует диабет. По его мнению, этот вопрос требует дополнительных исследований. Пока же врач убежден: проблема заключается не в самой соли, а в том, что она усиливает аппетит и побуждает больше есть. Это он назвал главной причиной ожирения и внутренних воспалений.

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      Екатерина Улитина
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