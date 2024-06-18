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21:01, 18 июня 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных БАДов

Гастроэнтеролог Незванова: БАДы с мухоморами грозят обострением панкреатита

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Употребление в пищу популярных БАДов (биологически активных добавок) с мухоморами грозит проблемами со здоровьем, рассказала член Ассоциации экспертов в области обучения, врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова. В беседе с News.ru она предупредила об опасности таких препаратов.

По словам Незвановой, многие производители БАДов выпускают такие товары и утверждают, что они помогают похудеть или очистить организм. «Возникают проблемы, когда через месяц-полтора мы получаем избыточный рост бактерий в кишечнике, обострение панкреатита, сыпь и другие отдаленные последствия», — перечислила она.

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Ранее в Москве 16-летний подросток оказался в больнице с галлюцинациями после того, как съел мухоморы. Мальчик объяснил, что купил сушеные грибы в интернет-магазине.

До этого гастроэнтеролог Анастасия Феклистова развеяла популярный миф об оздоровлении организма. Феклистова отметила, что печени не нужна дополнительная помощь детокс-диет и БАДов, чтобы выводить из организма токсичные вещества.

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      Александра Лисица
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