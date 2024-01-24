Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о чистке печени

Гастроэнтеролог Феклистова предупредила об опасности детокс-диет для печени

Очистить печень от токсинов с помощью детокс-диет или биологически активных добавок (БАДов) невозможно, заявила гастроэнтеролог Анастасия Феклистова. Популярный миф об оздоровлении организма она развеяла в беседе с NEWS.ru.

Феклистова отметила, что печени не нужна дополнительная помощь, чтобы выводить из организма токсичные вещества. Этот процесс, по словам гастроэнтеролога, может быть нарушен, только если орган серьезно поврежден, например разрушен циррозом. Поэтому чистка печени яблоками, сельдереем, урбечом, хлопьями с расторопшей, лимоном и маслами невозможна, подчеркнула врач.

Более того, специалистка предупредила, что детокс-диеты могут навредить печени, особенно если человек во время «чистки» бесконтрольно принимает БАДы. Еще одним опасным увлечением, по мнению Феклистовой, является практика разгрузочных дней. Врач объяснила, что регулярное голодание увеличивает риск желчнокаменной болезни.

Чтобы помочь печени выводить из организма вредные вещества, гастроэнтеролог посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно и правильно питаться, а также заниматься физкультурой.

Ранее гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Заботина рассказала, что пытаться воздействовать на работу печени без консультации с врачом нельзя. Она предупредила, что такие действия могут привести к диарее и даже спровоцировать хронические недомогания.