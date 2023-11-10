Россиян предупредили о тяжелых последствиях чистки печени

Гепатолог Заботина: тюбаж желчного пузыря грозит коликой и панкреатитом

Чистка печени является неприятной процедурой и, если проводить ее без назначения врача, может грозить серьезными осложнениями, предупредила гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Заботина. О тяжелых последствиях чистки печени она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Заботиной, лечение печени нужно производить, только если врач диагностировал заболевание этого органа. «Здоровая печень в профилактической чистке (тюбажах, зондированиях и детоксах) не нуждается, это нефизиологично. Не мешайте ей работать», — призвала гепатолог.

К последствиям тюбажа, говорит Заботина, относится диарея. «Всю "загрязненную" желчь выгнали, что не может не сказаться на других органах. Кишечник будет совсем не рад, и вы это точно почувствуете», — заверила она. Кроме того, продолжила врач, тюбаж желчного пузыря грозит желчной коликой и механической желтухой, которые могут возникнуть из-за движения мелких желчных камней и закупорки ими протоков, а также острым билиарным панкреатитом. Последний, объяснила она, может развиться из-за застревания камня у выхода протока в двенадцатиперстную кишку, вследствие чего желчь обратным ходом попадает в проток поджелудочной железы.

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