Уролог Богатырев: при проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свеклу

При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель свеклу и ряд других популярных продуктов, предупредил уролог-андролог Артур Богатырев. Их врач перечислил россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Богатырев заявил, что неправильное питание влияет на состояние почек. Чтобы не допустить развития уже имеющихся патологий, он рекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. По словам врача, в большом количестве это вещество содержится в картофеле фри, чипсах, щавеле, свекле, отрубях, шоколаде, орехах и шпинате.

Еще одной разрушающей почки категорией еды Богатырев назвал продукты, богатые калием, например, авокадо.

Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость Артур Богатырев уролог-андролог

Также врач посоветовал не увлекаться крепким кофе, чаем и колой, поскольку при частом употреблении они могут спровоцировать появление камней в почках. Кроме того, к их образованию может привести злоупотребление печенью, красным мясом и молочными продуктами, добавил уролог.

В заключение Богатырев напомнил о необходимости контролировать количество соли в рационе. Ее избыток нарушает гидролитический баланс, вызывает отеки и, как следствие, повышает нагрузку на почки.

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