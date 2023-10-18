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19:34, 18 октября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили разрушающие почки популярные продукты

Уролог Богатырев: при проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свеклу

Фото: Meral Avdanlı / Unsplash

При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель свеклу и ряд других популярных продуктов, предупредил уролог-андролог Артур Богатырев. Их врач перечислил россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Богатырев заявил, что неправильное питание влияет на состояние почек. Чтобы не допустить развития уже имеющихся патологий, он рекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. По словам врача, в большом количестве это вещество содержится в картофеле фри, чипсах, щавеле, свекле, отрубях, шоколаде, орехах и шпинате.

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Еще одной разрушающей почки категорией еды Богатырев назвал продукты, богатые калием, например, авокадо.

Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость

Артур Богатырев уролог-андролог

Также врач посоветовал не увлекаться крепким кофе, чаем и колой, поскольку при частом употреблении они могут спровоцировать появление камней в почках. Кроме того, к их образованию может привести злоупотребление печенью, красным мясом и молочными продуктами, добавил уролог.

В заключение Богатырев напомнил о необходимости контролировать количество соли в рационе. Ее избыток нарушает гидролитический баланс, вызывает отеки и, как следствие, повышает нагрузку на почки.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как сэкономить, выбирая полезные продукты в магазинах. Специалистка считает, что в супермаркетах в первую очередь стоит покупать сезонные овощи и фрукты.

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    Наталья Обрядина
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