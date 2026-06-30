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Забота о себе
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08:30, 30 июня 2026Забота о себе

Врач высказался об оптимальной частоте мытья волос летом

Дерматолог Серини: Людям с жирной кожей головы нужно мыть волосы пять-шесть раз в неделю
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Стефано Мария Серини заявил, что летом обычно меняется частота мытья волос, поскольку кожа головы быстрее жирнится. На эту тему он высказался в разговоре с изданием El Economista.

По словам Серини, оптимальная частота мытья летом зависит от типа волос. Так, людям с жирной кожей головы или тем, кто ведет активный образ жизни, в это время года необходимо их мыть пять-шесть раз в неделю, пояснил он.

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При сухой и нормальной коже головы волосы нуждаются в мытье каждые два-три дня, добавил врач. Если по тем или иным причинам человек хочет делать это чаще, то нужно использовать мягкие и питательные средства, которые не лишают волосы естественных масел, подчеркнул специалист.

Ранее дерматовенеролог Елизавета Шухман рассказала, как летом сохранить кожу здоровой. Она посоветовала не выходить из дома в это время года без солнцезащитного крема.

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