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13:33, 30 июня 2026Россия

Встречу Белоусова с военкорами охарактеризовали словами «вселяет надежду»

Подоляка высоко оценил встречу главы МО РФ Белоусова с военкорами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Военный обозреватель Юрий Подоляка в беседе с «Царьградом» высказался о результатах встречи главы Министерства обороны (МО) РФ Андрея Белоусова с военными корреспондентами. По его словам, он высоко оценивает такой формат.

«Я смотрю на мир более оптимистично, чем до встречи, вот так скажем», — порассуждал он, добавив, что диалог с министром вселяет надежду на положительные изменения.

Говоря о публичности данной встречи, военблогер отметил, что решение показать мероприятие широкой общественности, скорее всего, связано с желанием администрации президента успокоить общество.

Основными темами обсуждений, продолжил он, стали антидроновая защита, поиск технических решений для борьбы с беспилотниками и обмен опытом между подразделениями.

Кроме того, он высказался и о самом Белоусове как главе Минобороны, указав, что тот поставил задачу сделать работу ведомства более открытой и доступной, что не может не радовать.

Ранее журналист Дмитрий Стешин сообщил о том, что значительная часть информации, озвученной на встрече российских военных корреспондентов с главой Министерства обороны России, является секретной.

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