ВВС США испытали дальнобойную ракету LRASM

ВВС США провели испытания дальнобойной ракеты AGM-158C LRASM

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания дальнобойной противокорабельной стелс-ракеты большой дальности AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Об этом пишет TWZ.

Ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit в ходе учений Valiant Shield 2026 в Тихом океане. Изделие успешно поразило цель — списанный корабль Juneau типа Austin к северу от Марианских островов.

Издание подчеркивает, что ранее о том, что AGM-158C LRASM входит в арсенал B-2 Spirit, широкой публике не сообщалось.

TWZ напоминает, что AGM-158C создана на основе семейства крылатых ракет класса «воздух-поверхность» AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Портал отмечает, что B-2 Spirit может переносить до 16 ракет AGM-158 JASSM.

Как пишет издание, AGM-158C LRASM получила инерционную навигационную систему и интеллектуальную систему обнаружения цели. Дальность ракеты — около 950 километров.

В феврале портал сообщил, что семейство дронов MQ-9 Reaper получит ракеты AGM-158C LRASM.