Выпускникам российского региона начнут выдавать полмиллиона рублей на жилье

Чибис: Набравшим 100 баллов на ЕГЭ будут выдавать жилищный сертификат на 500 тыс. руб.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с инициативой о введении жилищных сертификатов на сумму 500 тысяч рублей для выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. Эта мера поддержки направлена на то, чтобы удержать талантливую молодежь в регионе и создать дополнительные стимулы для их дальнейшего обучения и работы, объяснил глава региона, передает региональное правительство в социальной сети во «ВКонтакте».

Для того чтобы получить сертификат, выпускники должны выполнить одно из двух условий: продолжить обучение в Мурманском арктическом университете или заключить целевой договор с работодателями из Мурманской области на обучение по востребованной специальности за пределами региона.

Эта инициатива является частью более широкой программы, направленной на поддержку молодежи и создание комфортных условий для жизни и учебы в Заполярье. Губернатор подчеркнул, что важно не только помочь школьникам успешно завершить образование, но и обеспечить им возможность строить карьеру и создавать семьи в Мурманской области.

Кроме того, Чибис поручил разработать дополнительные меры поддержки для студентов, которые не набрали 100 баллов, но все же показали высокие результаты на экзаменах. Это позволит создать равные условия для всех успешных выпускников и увеличить шансы на их возвращение в регион после получения образования.

Таким образом, Мурманская область делает шаги к улучшению условий для молодежи, что может положительно сказаться на демографической ситуации и экономическом развитии региона в будущем.

Ранее школьница из Волгограда Светлана Овечкина сдала Единый государственный экзамен на 400 баллов.