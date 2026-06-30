Звезда «Джона Уика» сломала ребра после падения

Звезда франшизы «Джон Уик» Руби Роуз упала в бассейн и сломала ребра во время уборки дома

Австралийская актриса Руби Роуз рассказала, что попала в больницу после инцидента во время уборки дома. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Роуз сообщила, что поскользнулась и упала во время чистки бассейна. В итоге она получила переломы ребер и шеи. На восстановление ей потребуется несколько месяцев, хотя актриса продолжила сниматься в сериале «Бэтвумен» на следующий же день после госпитализации.

«Мои ребра ужасно болят, не чувствовала ни ног, ни рук, когда я была в костюме», — поделилась артистка.

Ранее официальные представители американской певицы Кэти Перри прокомментировали обвинения актрисы Руби Роуз в домогательствах со стороны артистки.