17:11, 14 апреля 2026

Команда Кэти Перри ответила на обвинения певицы в домогательствах

Представители Кэти Перри опровергли обвинения в домогательствах в адрес певицы
Андрей Шеньшаков

Фото: Jason Kempin / Getty Images

Официальные представители американской певицы Кэти Перри прокомментировали обвинения актрисы Руби Роуз в домогательствах со стороны артистки. Их цитирует портал RadarOnline.

По словам менеджеров звезды, Руби и прежде неоднозначно высказывалась о разных знаменитостях, но ни разу не доказала свои обвинения.

«Распространяемые в социальных сетях обвинения не только безосновательны, но и представляют собой безрассудную ложь. У госпожи Роуз есть целая история публичных обвинений в социальных сетях, которые неоднократно опровергались», — сообщили в команде певицы.

Осенью 2025 года Перри в своей новой песне назвала причины расставания с актером и звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом.

