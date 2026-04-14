Команда Кэти Перри ответила на обвинения певицы в домогательствах

Официальные представители американской певицы Кэти Перри прокомментировали обвинения актрисы Руби Роуз в домогательствах со стороны артистки. Их цитирует портал RadarOnline.

По словам менеджеров звезды, Руби и прежде неоднозначно высказывалась о разных знаменитостях, но ни разу не доказала свои обвинения.

«Распространяемые в социальных сетях обвинения не только безосновательны, но и представляют собой безрассудную ложь. У госпожи Роуз есть целая история публичных обвинений в социальных сетях, которые неоднократно опровергались», — сообщили в команде певицы.

Осенью 2025 года Перри в своей новой песне назвала причины расставания с актером и звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом.