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17:53, 30 июня 2026Ценности

Звезды принялись носить одну вещь благодаря чемпионату мира по футболу

NYP: Чемпионат мира по футболу спровоцировал тренд на джерси у звезд
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Matt Winkelmeyer - FIFA / FIFA via Getty Images

Чемпионат мира по футболу спровоцировал появления нового модного тренда. К такому выводу пришли в New York Post (NYP).

Звезды и модные инфлюэнсеры вдруг принялись массово носить одну и ту же вещь — футбольные джерси различных команд и сборных. Речь идет о blokecore — модном течении, основанном на сочетании винтажной футбольной формы с повседневными вещами. Такой стиль вдохновлен эстетикой английских футбольных фанатов 1970-80-х годов.

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Ранее в июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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