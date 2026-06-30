Звезды принялись носить одну вещь благодаря чемпионату мира по футболу

NYP: Чемпионат мира по футболу спровоцировал тренд на джерси у звезд

Чемпионат мира по футболу спровоцировал появления нового модного тренда. К такому выводу пришли в New York Post (NYP).

Звезды и модные инфлюэнсеры вдруг принялись массово носить одну и ту же вещь — футбольные джерси различных команд и сборных. Речь идет о blokecore — модном течении, основанном на сочетании винтажной футбольной формы с повседневными вещами. Такой стиль вдохновлен эстетикой английских футбольных фанатов 1970-80-х годов.

Среди знаменитостей, последовавших тренду, оказались Пэрис Хилтон, Брэд Питт, Оливия Родриго, Рианна, Джулия Камеммер, Дуа Липа и другие именитые личности.

Ранее в июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.