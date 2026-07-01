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12:56, 1 июля 2026Россия

Россия нанесла удар по объектам энергетики Украины

Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики Украины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Армия России нанесла удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Удар, как уточнило ведомство, наносился авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Российские военнослужащие также поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России ударила по цеху по производству двигателей для ракет «Нептун» и месту их хранения. Помимо этого, военным удалось нанести удар по площадкам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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