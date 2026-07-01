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00:05, 1 июля 2026Россия

1 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Нэлли Свердлова
Нэлли Свердлова (редактор, нейрохудожник)

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

1 июля в России принято поздравлять реставраторов. Еще в этот день чествуют ветеранов боевых действий. Православные вспоминают мученика Леонтия и других святых. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 1 июля, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связаны с эти днем.

Праздники в России

День реставратора

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

1 июля 1945 года открылась Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская. Это учреждение положило начало советской школе реставрации.

Работа реставратора заключается в восстановлении первоначального облика исторических предметов: картин, памятников, предметов одежды, мебели и так далее. В России в этой области задействованы около 10 тысяч специалистов.

День ветеранов боевых действий

Неофициальный праздник в честь военных, которые отстаивали геополитические интересы России в вооруженных конфликтах, впервые отметили в 2009 году по инициативе ветеранских организаций. Центром торжества, как правило, становится Поклонная гора в Москве, там организуют возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

В 2022 году депутаты предложили сделать праздник официальным, но инициативу отклонили. Второй раз законопроект внесли в Госдуму в 2024 году.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Праздники в мире

  • День Канады;
  • День основания Коммунистической партии в Китае;
  • День независимости Бурунди, Руанды и Сомали;
  • Международный день шутки;
  • День изобретения солнцезащитных очков;
  • Международный день регги.

Какой церковный праздник 1 июля

День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Согласно преданию, святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. Все трое пострадали за веру около 70–79 годов.

Будучи христианином, Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам. Узнав об этом, правитель Финикии Адриан приказал Ипатию найти и задержать Леонтия. По дороге Ипатий сильно заболел. В один из дней он увидел во сне Ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоровым, вместе со своими скажи трижды: "Бог Леонтия, помоги мне"». Вместе со своим другом Феодулом и другими соратниками Ипатий исполнил повеление и выздоровел. Под впечатлением от увиденного, Феодул уговорил Ипатия не казнить Леонтия и принять Крещение. Об этом донесли Адриану, после чего правитель предал святых жестоким мучениям и казнил.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 1 июля

  • День памяти преподобного Леонтия, канонарха Печерского;
  • Празднование в честь Боголюбской иконы Божией Матери;
  • Празднование в честь Пюхтицкой иконы Божией Матери.

Приметы на 1 июля

  • Если лягушки беспокойно ведут себя — к дождю;
  • Паук сплел новую паутину — к ясной погоде;
  • Утренний туман обещает дневной зной;
  • Закат выдался розовым — следующий день будет солнечным.

Кто родился 1 июля

Принцесса Диана (1961 — 1997)

Фото: Stringer /Reuters

Диана, принцесса Уэльская была первой женой принца Чарльза, сейчас он — король Карл III. Благодаря своей общественной деятельности Диана пользовалась невероятной популярностью, ее называли народной принцессой и королевой людских сердец. Также людей восхищал ее стиль в одежде, во многом повлиявший на современную моду.

Жизнь Леди Ди трагически оборвалась в 1997-м, через год после громкого развода с принцем Чарльзом. В Париже машина с принцессой пыталась скрыться от папарацци и на скорости разбилась в тоннеле. Диане было 36 лет.

Аделина Сотникова (30 лет)

Фигуристка Аделина Сотникова первая в российском спорте выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Это произошло в 2014 году на Играх в Сочи. Кроме того, Сотникова четыре раза становилась чемпионкой России, и дважды — серебряным призером Чемпионата Европы. В 2020 году фигуристка завершила свою карьеру.

Кто еще родился 1 июля

  • Жорж Санд (1804–1876) — французская писательница;
  • Виктория Нуланд (65 лет) — американский дипломат и политик;
  • Памела Андерсон (59 лет) — американская модель и актриса;
  • Лив Тайлер (49 лет) — американская актриса;
  • Леа Сейду (41 год) — французская актриса.

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