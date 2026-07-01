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17:03, 1 июля 2026Ценности

68-летняя Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года

Актриса Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Американская актриса Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года. Об этом сообщает Page Six.

68-летняя знаменитость появилась на показе бренда Vetements в рамках Недели мужской моды в Париже. Она дефилировала в мешковатом белом пиджаке, черной рубашке на пуговицах и белом галстуке, надетом наизнанку. Также звезда примерила высокие лакированные ботфорты на высоких каблуках и нанесла контрастный макияж в коричневых тонах.

Отмечается, что в последний раз Стоун выходила на подиум в 1993 году. Она закрыла показ модного дома Valentino в свадебном образе.

В мае Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены фильма «Основной инстинкт».

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