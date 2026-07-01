68-летняя Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года

Актриса Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года

Американская актриса Шэрон Стоун вернулась на подиум спустя 33 года. Об этом сообщает Page Six.

68-летняя знаменитость появилась на показе бренда Vetements в рамках Недели мужской моды в Париже. Она дефилировала в мешковатом белом пиджаке, черной рубашке на пуговицах и белом галстуке, надетом наизнанку. Также звезда примерила высокие лакированные ботфорты на высоких каблуках и нанесла контрастный макияж в коричневых тонах.

Отмечается, что в последний раз Стоун выходила на подиум в 1993 году. Она закрыла показ модного дома Valentino в свадебном образе.

В мае Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены фильма «Основной инстинкт».