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09:06, 1 июля 2026Моя страна

Американец словами «найдется место для всех» начал зазывать иностранцев в Россию

Переехавшего в Россию американца восхитил Нижний Новгород
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @jeremiah_crisman

Американец из Ричмонда с ником @jeremiah_crisman переехал в Россию и восхитился ее городами. Своими впечатлениями он поделился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина опубликовал ролик из Нижнего Новгорода, показав его виды.

«Я хочу вдохновить всех, кто едет в Россию, выезжать за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Я имею в виду, что есть много удивительных городов, так много удивительных достопримечательностей можно посмотреть», — начал зазывать он других иностранцев, добавив, что здесь «найдется место для всех».

По словам Джеремаи, в Нижнем Новгороде есть все для интересной и насыщенной жизни. Кроме того, там «много истории».

«Дайте ему шанс! Может, влюбишься и даже захочешь сюда переехать», — заключил он.

Ранее американец из Нью-Йорка Александр Луцик сравнил качество жизни в российских городах и Нью-Йорке. По его словам, в России жить лучше.

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