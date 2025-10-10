Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 10 октября 2025Экономика

Американец назвал преимущества российских городов перед Нью-Йорком

Гражданин США Луцик: Качество жизни в российских городах выше, чем в Нью-Йорке
Александра Качан (Редактор)

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

Американец из Нью-Йорка Александр Луцик сравнил качество жизни в российских городах и Нью-Йорке. По его словам, в России жить лучше, передает RT.

23-летний Луцик решил переехать в Россию после окончания университета. У американца есть русские родственники, и теперь он хочет получить российский паспорт. По словам мужчины, местные города имеют ряд преимуществ перед Нью-Йорком.

«Я был во Владимире, в Твери, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах — долго все перечислять. И в этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля», — заявил Луцик. Он добавил, что на улицах Нью-Йорка сейчас много бездомных, наркоманов и других сомнительных личностей. Кроме того, в городе грязно.

Ранее актер Макар Хлебников заявил, что Москва удобнее китайских городов. По его словам, в Китае вся жизнь сосредоточена исключительно в центре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Названа цена самой маленькой квартиры в России

    Москвичей предупредили о первом снеге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости