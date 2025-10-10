Американец назвал преимущества российских городов перед Нью-Йорком

Гражданин США Луцик: Качество жизни в российских городах выше, чем в Нью-Йорке

Американец из Нью-Йорка Александр Луцик сравнил качество жизни в российских городах и Нью-Йорке. По его словам, в России жить лучше, передает RT.

23-летний Луцик решил переехать в Россию после окончания университета. У американца есть русские родственники, и теперь он хочет получить российский паспорт. По словам мужчины, местные города имеют ряд преимуществ перед Нью-Йорком.

«Я был во Владимире, в Твери, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах — долго все перечислять. И в этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля», — заявил Луцик. Он добавил, что на улицах Нью-Йорка сейчас много бездомных, наркоманов и других сомнительных личностей. Кроме того, в городе грязно.

Ранее актер Макар Хлебников заявил, что Москва удобнее китайских городов. По его словам, в Китае вся жизнь сосредоточена исключительно в центре.