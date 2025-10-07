Экономика
11:39, 7 октября 2025Экономика

Известный актер сравнил Москву с городами Китая

Актер Макар Хлебников: Москва лучше китайских городов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский актер Макар Хлебников заявил, что Москва удобнее китайских городов. Своим мнением он поделился в интервью с «Москвич MAG».

Артист отметил, что побывал во многих городах мира, но по-прежнему считает российскую столицу самым комфортным из всех. В особенности его удивил образ жизни китайцев. «Так жить вообще неудобно. Все парки находятся в центре. Вся жизнь находится в центре. На удивление много пьют», — пояснил Хлебников.

Он добавил, что на периферии нет не только инфраструктуры, но и зеленых зон. «Чем дальше отъезжаешь, тем больше забывают о благоустройстве — просто создают новые линии метро и строят муравейники. Многоэтажка-бар-ресторан. В Москве радует, что о зеленой инфраструктуре не забывают, даже когда ты находишься у МКАД», — заявил актер.

Ранее актер Денис Власенко заявил, что считает Москву лучшей в сравнении со многими другими зарубежными мегаполисами. По его словам, российская столица в том числе опережает Нью-Йорк, Париж и Лондон.

