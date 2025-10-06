Популярный актер назвал лучший мегаполис

Актер Власенко заявил, что Москва во всем опережает Нью-Йорк, Париж и Лондон

Популярный российский актер Денис Власенко заявил, что считает Москву лучшей в сравнении со многими зарубежными мегаполисами. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда сериалов «И снова здравствуйте!», «Инспектор Гаврилов», «Павел. Первый и последний» и фильма «Страсти по Матвею» ответил на вопрос, в чем Москва опережает Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон. «Как бы пафосно это ни звучало, но, кажется, здесь действительно лучше все. Обожаю Москву!» — признался Власенко. Он уточнил, что российская столица меняется каждый месяц, и эти изменения уже стали частью ДНК города. «То плитка, то бордюры, то реконструкция. (...) И за это в том числе я ее люблю. Бывает так, что много-много-много-много работаешь, а потом вдруг оказываешься где-нибудь в центре города в солнечный день, смотришь вокруг и думаешь: "Вау, вот это да! Как красиво!"», — отметил актер.

Еще один плюс Москвы, который выделил Власенко, — некоторое равнодушие жителей, благодаря которому он может пойти в спортзал в трениках и растянутой футболке и не чувствовать себя неловко. При этом, добавил он, москвичам небезразличны чужие проблемы — они готовы прийти на помощь случайному прохожему, подсказать дорогу. Единственным недостатком столицы актер назвал меньшее, чем ему хотелось бы, количество солнечных дней.

Ранее звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос сообщил, что Москва — один из его любимых городов.