Британские гангстеры облюбовали еще одну европейскую страну

Британские гангстеры полюбили Нидерланды

Британские гангстеры облюбовали Нидерланды, превратив страну в центр наркоторговли и криминальных разборок. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается в материале, в отличие от испанской Коста-дель-Соль, где преступники не скрывают богатство и участвуют в публичных конфликтах, в Нидерландах они предпочитают действовать скрытно. Многомиллионные сделки заключаются в обычных кафе, а споры решаются без лишнего шума. При этом Роттердам остается ключевым портом для ввоза кокаина в Европу, а местные группировки выступают посредниками между южноамериканскими картелями и британскими покупателями.

Криминальные связи между Великобританией и Нидерландами существуют с 1980-х годов, однако в последние годы они стали еще более тесными. Британские гангстеры полюбили страну и активно используют Нидерланды для транзита наркотиков. В июне этого года в голландском городе Херхюговард был застрелен 52-летний ливерпулец Пол Паркер, который находился в розыске по обвинению в расправе. По данным полиции, он мог быть киллером или коллектором, выбивающим деньги у должников.

Эксперты связывают относительное затишье между группировками в Нидерландах с переизбытком наркотиков на рынке: спрос на кокаин в Великобритании настолько велик, что конфликты между дилерами становятся невыгодными. Тем не менее история Паркера, по мнению аналитиков, демонстрирует, что криминальная активность в регионе сохраняется, а власти продолжают расследование его связей с местным преступным миром.

Ранее сотрудник ФБР Хоакин Гарсия рассказал в интервью, что использовал свою тучность как главное оружие в многолетней операции против клана Гамбино. Для внедрения в мафию Гарсия, который в начале карьеры весил 109 килограммов, набрал еще 73 килограмма.