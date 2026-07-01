Девушка изобретательно отомстила бойфренду за проверку ее смартфона

Пользовательница Reddit с ником Stunning_Sink_4646 рассказала об изобретательной мести бойфренду, который попытался копаться в ее смартфоне. Об этом автор узнала случайно, проснувшись в два часа ночи от светящегося экрана.

«Я ему не изменяла, однако однажды застала его листающим что-то в моем телефоне в поисках подозрительных сообщений или приложений для знакомств. Он ничего не нашел, но свет от экрана сильно мешал мне уснуть», — написала девушка.

Вскоре проверка под покровом ночи повторилась, после чего автор решила отомстить своему бойфренду. Она начала перед сном заходить на разные порносайты, где искала «самые экстремальные и нишевые ролики, какие только можно придумать».

«Ролевые игры с рабынями, фетиш на подгузники, иглы в сосках, девушек, занимающихся сексом с надувными дельфинами, клизмы... Я оставляла все это в истории поиска и клала телефон рядом с собой. В одну из ночей меня снова разбудили в два часа: он уронил мне устройство на лицо, когда листал историю в браузере. После этого он больше никогда не прикасался к моему телефону. И да, вскоре я с ним рассталась», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как за сутки приняла решение уйти от парня, с которым она встречалась четыре года. По словам 24-летней девушки, причиной стала лишь одна высказанная им мысль.