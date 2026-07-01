Девушка сделала ДНК-тест и узнала страшную правду о своем отце

Пользовательница Reddit с ником Anon77621 призналась, что однажды прошла ДНК-тест и загрузила его результаты в сервис поиска родственников AncestryDNA. После этого она выяснила, что воспитавший ее человек на самом деле не был ее биологическим отцом.

«Я не особо удивилась, потому что моя мать не отличалась особой верностью своему мужу, когда они были в браке. Я поговорила с ней об этом примерно через четыре месяца. Будучи взрослой, я не поддерживала с ней никаких контактов, кроме, разве что, звонков на Рождество и подобные праздники. И она призналась, что знает об этом и даже помнит имя моего биологического отца», — написала девушка.

Выяснилось, что когда муж матери автора служил в армии, в расположение его корпуса приезжали на учения военные из другой страны. Среди них был и тот мужчина, с которым у матери девушки был мимолетный роман.

«Мне удалось познакомиться с ним, и мы до сих пор поддерживаем связь. Несколько лет назад у нас произошла небольшая ссора, и с тех пор все немного изменилось, но в первые несколько лет нашего знакомства мы были очень близки», — констатировала автор.

Ранее девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье. В списке установленных родственников, помимо матери и сестры, оказалась некая «тетя» с генетическим совпадением на 30 процентов.