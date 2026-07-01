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04:19, 1 июля 2026Мир

Экс-депутат Европарламента назвал заинтересованных в бесконечном конфликте на Украине

Мамыкин: Британия и Прибалтика заинтересованы в конфликте на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Великобритания и страны Прибалтики заинтересованы в бесконечном конфликте на Украине. Об этом заявил бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с РИА Новости.

«Украинский конфликт идет явно на усиление эскалации, и прибалты в этом играют первую скрипку. Прибалты и британцы первые заинтересованы в бесконечном продолжении войны», — назвал Мамыкин.

По его словам, интерес к конфликту на Украине имеет финансовый характер.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из программы объемом 90 миллиардов евро.

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