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16:07, 1 июля 2026Ценности

Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после новостей о беременности

Энн Хэтэуэй впервые появилась на публичном мероприятии после новостей о беременности
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Американская актриса Энн Хэтэуэй впервые появилась на публичном мероприятии после новостей о третьей беременности. Ее снимки публикует Page Six.

43-летняя телезвезда посетила нью-йоркскую премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», в котором она сыграла одну из ролей. Знаменитость запечатлели в ярко-красном комбинезоне бренда Ashlyn стоимостью 2300 долларов (179 тысяч рублей) и босоножках Aquazzura в тон. При этом в руках она держала сумку Alaïa в виде сердца.

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19 декабря 2022

Энн Хэтэуэй сама объявила о беременности в июне.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.

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