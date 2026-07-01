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05:40, 1 июля 2026Россия

Генерал-лейтенант раскрыл планы Запада по подготовке мобилизационного резерва

Генерал-лейтенант Гурулев: Против России готовят мобилизационный резерв
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Западные страны активно готовятся к возможному военному столкновению с Россией. Об этом в беседе с Царьградом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

По его словам, противник развертывает производственные мощности для выпуска современных вооружений, разрабатывает новые средства ведения войны, создает заводы по производству беспилотников, а также вводит всеобщую воинскую повинность. Речь идет не просто о подготовке бойцов, а о формировании полноценного мобилизационного резерва.

«Это тяжело не замечать, — отметил парламентарий. — Британия разрабатывает новый ядерный боеприпас. То есть они прямым ходом идут к войне: разворачивают свои вооруженные силы, вводят всеобщую воинскую повинность — готовят не просто бойцов, а еще и мобилизационный резерв».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что европейские политики прямо заявляют о намерении воевать с Россией в 2029–2030 годах. В этой связи, по его мнению, России необходимо мобилизовать собственные ресурсы и быть готовой к любому развитию событий. Гурулев убежден, что лучший способ предотвратить агрессию — продемонстрировать превосходство российских Вооруженных сил. При этом он допустил возможность превентивных действий, отметив, что «лучше ударить первым, чем участвовать в ответном встречном ударе».

Депутат добавил, что о намерениях Запада воевать с Россией ему было ясно еще три года назад, и текущее положение дел лишь подтверждает этот прогноз.

Ранее в России допустили, что конфликт с Европой может начаться до 2030 года. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что европейские страны ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.

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