Гоблин предрек развал интернета

Блогер Дмитрий Пучков предрек развал интернета в мире на государственные сектора

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предрек интернету в мире распад на государственные сектора. Такое предположение он высказал в эфире радиостанции Sputnik, запись доступна в «VK Видео».

«Весь интернет уже достаточно скоро развалится на государственные образования, и никто не будет никуда ходить. А за хождение куда-то не туда будут карать», — заявил Пучков.

Он также одобрил введенные в разных странах запреты для несовершеннолетних на использование соцсетей. Блогер отметил, что сегодня на платформах для общения творится «черт-те что». «Мне непонятно только, как это реализовывать на практике», — добавил Гоблин.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане ввели ограничения на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Возраст пользователей планируют подтверждать с помощью банковских карт, электронной почты и номера телефона.