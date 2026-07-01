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19:39, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Гоблин предрек развал интернета

Блогер Дмитрий Пучков предрек развал интернета в мире на государственные сектора
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предрек интернету в мире распад на государственные сектора. Такое предположение он высказал в эфире радиостанции Sputnik, запись доступна в «VK Видео».

«Весь интернет уже достаточно скоро развалится на государственные образования, и никто не будет никуда ходить. А за хождение куда-то не туда будут карать», — заявил Пучков.

Он также одобрил введенные в разных странах запреты для несовершеннолетних на использование соцсетей. Блогер отметил, что сегодня на платформах для общения творится «черт-те что». «Мне непонятно только, как это реализовывать на практике», — добавил Гоблин.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане ввели ограничения на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Возраст пользователей планируют подтверждать с помощью банковских карт, электронной почты и номера телефона.

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