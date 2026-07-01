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20:43, 1 июля 2026Культура

Гуф не вошел в списки на выборы в Госдуму

Рэпер Гуф вступил в партию «Новые люди», но не попал в списки на выборы в Госдуму
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не попал в списки кандидатов от партии «Новые люди». Об этом сообщает РИА Новости.

Артист не попал в федеральные списки на выборы в Госдуму, также Долматов не значится среди кандидатов по одномандатным округам. Первого июля исполнитель официально вступил в партию в ходе ее предвыборного съезда в Москве.

Выборы депутатов Государственной Думы назначены на 20 сентября 2026 года и пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

Ранее Гуф прокомментировал отмену приговора по делу о конфликте в бане. Музыкант подчеркнул, что до последнего не верил в такой исход, но надеялся на него.

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