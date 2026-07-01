Звезда «Дома-2» попала в больницу и пожаловалась на адскую боль

Бывшую участницу «Дома-2» Элину Камирен госпитализировали из-за камня в почке

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен заявила, что ее экстренно госпитализировали из-за сильной боли. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Камирен, она попала в больницу из-за камня в почке. «У меня была боль адская. Я теряла сознание, меня рвало», — пожаловалась она. Звезда «Дома-2» также опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в медучреждении.

Камирен призвала подписчиков следить за своим здоровьем и избегать вредной еды и газированных напитков. «Такая боль [была], не дай бог никому. Я думала, что я все, то есть я умру», — призналась она.

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила, что ей едва не удалили матку. Звезда шоу не назвала причину, по которой ей хотели провести операцию, но при этом отметила, что смогла найти врача, который сохранил орган.