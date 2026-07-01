Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:24, 1 июля 2026Авто

Китайский автогигант ускорит экспансию в Европу

Reuters: Китайский автогигант BYD откроет в Европе второй завод
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, собирается купить автомобильный завод в одной из стран Европы для ускорения своей экспансии в регион. Об этом сообщило Reuters.

Наиболее вероятными кандидатами являются Испания и Франция. Если сделка состоится, то BYD получит вторую европейскую сборочную площадку после Венгрии, где производство должно начаться в IV квартале.

В связи с этим агентство напомнило, что продажи BYD в Европе в прошлом году выросли на 270 процентов, достигнув почти 188 тысяч автомобилей, а за первые пять месяцев этого года увеличились более чем вдвое, превысив 100 тысяч.

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов. Продажи машин BYD и Chery выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 38 281 штуку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине

    Живущая в США российская блогерша пожаловалась на космические цены

    Отсутствие «Шилок» на СВО объяснили

    Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

    Европейская инфляция неожиданно замедлилась

    Россиянку довели до психушки мошенники

    ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

    Россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы

    Российский школьник оказался в реанимации с кровавой пеной после вейпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok