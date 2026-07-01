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20:39, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о выступлении перед восемью президентами

Звезда КВН Дмитрий Кожома заявил, что выступал перед восемью президентами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Известный актер и комик, звезда КВН и Comedy Club Дмитрий Кожома заявил, что выступал перед восемью президентами. Подробностями он поделился в интервью для проекта «Предельник», запись которого доступна на YouTube.

По словам Кожомы, однажды он вместе с кавээнщиками из разных стран показывал юмористические номера сразу восьми президентам. Среди зрителей, как уточнил он, были президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. При этом комик не уточнил, что это было за мероприятие и когда оно состоялось.

«Один из президентов достал [телефон] и снимал нас на видео. (...) Это было смешно для нас, но я не буду говорить, кто это, чтобы не обидеть», — сказал Кожома. Он добавил, что выступление так понравилось главам государств, что кавээнщиков попросили еще раз выйти на сцену и показать другие номера.

«Мы смеялись, [потому] что там было невероятное количество артистов, (...) но они не выступили, потому что мы вышли со вторым выступлением. (...) И в итоге они в гриме и одежде просто постояли за кулисами и поехали домой», — вспомнил комик.

Ранее другой популярный комик, звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун рассказал, что во время игры в КВН упал в обморок перед выходом на сцену. Как объяснил юморист, ему стало плохо из-за того, что он долго не спал.

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