Лебедев раскритиковал СМИ за реакцию на приезд «занюханных» американцев в Россию

Лебедев назвал бредом детальное освещение российскими СМИ приезда представителей Трампа

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал реакцию российских СМИ на приезд в страну представителей президента США Дональда Трампа. В обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», он назвал бредом чересчур детальное освещение визита таких лиц.

«Пресса у нас вся глубоко вторичная и провинциальная, потому что, когда приезжают какие-нибудь занюханные Кушнер и Уиткофф (спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер — прим. «Ленты.ру»), все журналисты рассказывают о том, куда они пошли, какой чебурек откусили и как им понравилось: сочный, говорят, был чебурек», — возмутился Лебедев.

По словам блогера, ему трудно представить, чтобы американская пресса аналогичным образом освещала визит российских государственных деятелей — к примеру, рассказала бы о том, как спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев съел в кафе гамбургер.

«Это бред собачий потому что люди на такую *** просто не откликаются. А нам приятно, что приехал белый человек и почтил нас своим вниманием», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев дал совет подростку, который мечтает стать политиком. Блогер порекомендовал ему подумать о накоплении ресурса, чтобы стать более влиятельным.