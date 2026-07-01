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09:04, 1 июля 2026Ценности

Маникюр девушки во время внезапного предложения руки и сердца рассмешил пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: its_a_cat_astrophe / TikTok

Маникюр канадки с никнеймом @its_a_cat_astrophe во время внезапного предложения руки и сердца рассмешил пользователей сети. Пост появился на ее странице в TikTok.

Девушка предстала перед камерой в желтом наряде, демонстрируя кольцо с красным камнем, подаренное женихом. Затем она показала крупным планом ногти, на которых оказались изображены хот-доги. «Ты удивилась, когда он сделал тебе предложение?» — указала в подписи автор публикации.

Кадры набрали 13,4 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Я так сильно смеялась», «Это буквально рассмешило меня до слез!», «Мне кажется, он [жених] увидел ногти в виде хот-догов и подумал: "Пора"», «На вашей свадьбе обязательно должна быть палатка с хот-догами», — заявили юзеры.

Ранее в июне юзерша Мария из Калгари, Канада, показала поход в душ у возлюбленного и рассмешила пользователей сети.

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