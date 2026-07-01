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12:35, 1 июля 2026Россия

Минобороны отчиталось о срыве попытки ВСУ восстановить переправу в ДНР

Минобороны: ВС России сорвали попытку ВСУ восстановить переправу через Северский Донец
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытку украинских войск восстановить переправу через Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Маяки. Во время авиаудара российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 20 бойцов, а также инженерной техники.

Каких-либо других подробностей о срыве попытки восстановить переправу в оборонном ведомстве не привели.

Об уничтожении переправы через реку стало известно 25 июня. Тогда Воздушно-космические войска (ВКС) России ударили по украинскому объекту авиабомбой ФАБ-1500.

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