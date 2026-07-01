Моряк из России заподозрил наркокартель в использовании его багажа для транзита наркотиков

Индийский наркокартель использовал футболку российского моряка для перевозки наркотиков

Российский моряк — 43-летний Роман, работающий на международных маршрутах главным инженером машинного отделения, раскрыл возможную схему наркокартеля из Индии с отбеливателем и багажом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина заявил о подозрительных обстоятельствах, связанных с его багажом при перелете со Шри-Ланки в Москву с пересадкой в Дубае.

По данным канала, у Романа 20-летний стаж работы на международных маршрутах. После прилета во время разбора своей сумки он нашел одну футболку в странном состоянии. Вещь была влажной, вся в пятнах, напоминающих следы от отбеливателя, и от нее исходил резкий химический запах. При этом мужчина утверждает, что не стирал футболку и не перевозил в сумке никаких жидкостей. Кроме того, сама внешняя поверхность сумки от химического вещества не пострадала.

По словам моряка, таким образом сотрудники аэропорта на Шри-Ланке могли осуществить перевозку наркотиков. Они сложили запрещенные вещества в сверток и пропитали его отбеливателем, а потом завернули в его футболку. Получившуюся посылку могли забрать их сообщники в Дубае. По его мнению, таким образом может работать местный наркокартель.

Кинолог Надежда Кредитская в разговоре с Baza подтвердила, что запахи бытовой химии способны отпугивать служебных собак и затруднять обнаружение запрещенных веществ, но они не гарантируют успешность такой схемы транспортировки.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом, который прибыл из Латинской Америки в порт Санкт-Петербурга.