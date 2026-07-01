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Забота о себе
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19:32, 1 июля 2026Забота о себе

Мужчинам назвали причину частых мыслей о бывших девушках спустя годы после расставания

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mladen Mitrinovic / Shutterstock / Fotodom  

Эксперт по сексу и отношениям Джиджи Энгл рассказала, почему мужчины вспоминают бывших девушек даже спустя годы после расставания. Ее точку зрения приводит издание Metro.

Как отмечается в материале, многие мужчины почти каждый день вспоминают бывших возлюбленных, с которыми расстались много лет назад. При этом чаще они размышляют не о том, что хотят вернуть прошлые отношения, а о несбывшихся возможностях и идеализированных воспоминаниях.

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По словам Энгл, подобные мысли считаются нормальными. «Мы склонны идеализировать прошлые отношения, вспоминая главным образом хорошее и забывая о ссорах или несовместимости», — объяснила она. По ее словам, человеку трудно хотеть того, что у него уже есть, поэтому многие склонны размышлять о людях и вещах, которых им не удалось получить.

Ранее сексолог Ванесса Марин заявила, что неумение правильно инициировать секс может привести к разводу. Она пояснила, что партнеры могут не понимать друг друга, из-за этого возникает разлад в интимной жизни, а затем и в других сферах отношений.

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