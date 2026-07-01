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Силовые структуры
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15:48, 1 июля 2026Силовые структуры

Осужденному блогеру Арсену Маркаряну назначили новое наказание

В Москве блогеру Арсену Маркаряну назначили штраф за высказывание о русских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве Хорошевский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей приговоренного к четырем с половиной годам колонии российского блогера Арсена Маркаряна. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе суда.

По данным издания, новое наказание для автора курсов по мужскому саморазвитию назначено за возбуждение ненависти в видеоролике, в котором осужденный нелицеприятно высказался о русских людях, сделав относительно них негативное сравнение.

5 марта блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Александра Матросова.

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