Осужденному блогеру Арсену Маркаряну назначили новое наказание

В Москве блогеру Арсену Маркаряну назначили штраф за высказывание о русских

В Москве Хорошевский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей приговоренного к четырем с половиной годам колонии российского блогера Арсена Маркаряна. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе суда.

По данным издания, новое наказание для автора курсов по мужскому саморазвитию назначено за возбуждение ненависти в видеоролике, в котором осужденный нелицеприятно высказался о русских людях, сделав относительно них негативное сравнение.

5 марта блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Александра Матросова.