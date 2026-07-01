Победившая агрессивный рак ведущая назвала сделанный по итогам болезни важный вывод

Победившая рак ведущая Хомер заявила, что благодаря болезни осознала доброту людей

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, победившая агрессивный вид рака — острый миелоидный лейкоз — назвала важный вывод, сделанный по итогам болезни. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что благодаря болезни осознала, как в мире много добрых людей.

По словам ведущей, в процессе лечения ее поддерживали не только семья и друзья, но и незнакомые люди. «Этот дерьмовый рак показал мне, что люди по своему существу добры и что быть в контакте с окружающими очень важно», — написала Хомер.

Она добавила, что онкологическое заболевание полностью перевернуло ее жизнь. «Из обычной женщины средних лет, занимающейся любимым делом, я превратилась в пациентку с раком крови, у которой нет иммунитета, а вся жизнь крутится вокруг лечения», — добавила ведущая.

Ранее Хомер заявила, что ей предстоит долгое восстановление, которое может занять несколько лет. У нее возникли осложнения после пересадки стволовых клеток.