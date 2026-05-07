10:09, 7 мая 2026

Заболевшая агрессивным видом рака ведущая объявила о победе над ним

Заболевшая раком крови ведущая Мелани Хомер рассказала о победе над ним
Маргарита Щигарева
Фото: @melaniehomer

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая агрессивным видом рака — острым миелоидным лейкозом — рассказала о победе над недугом. Пост на эту тему она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Моя последняя биопсия показала отсутствие лейкемии. Нет! Видимо, можно сказать, что у меня нет рака!» — объявила Хомер.

При этом ведущая добавила, что ей предстоит долгое восстановление, которое может занять несколько лет. По словам Хомер, у нее возникли осложнения после пересадки стволовых клеток. Кроме того, у нее есть серьезные проблемы с иммунной системой.

«Честно говоря, я очень слаба и большую часть времени чувствую себя не так уж хорошо», — призналась ведущая.

Ранее Хомер заявила, что в процессе лечения ей некоторое время приходилось передвигаться с помощью ходунков. Она назвала возможность снова ходить без этого приспособления важным шагом вперед.

