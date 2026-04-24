Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

Ведущей Хомер пришлось передвигаться с помощью ходунков на фоне лечения от рака

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, у которой нашли острый миелоидный лейкоз, заявила, что на фоне лечения ей было трудно ходить. Об этой проблеме она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам заболевшей раком ведущей, ранее ей сделали пересадку стволовых клеток. После этого в течение некоторого времени ей приходилось передвигаться с помощью ходунков.

«Моя мама одолжила мне свои ходунки, которыми пользовалась, когда ей делали операцию на бедре. Сегодня я могу официально объявить, что они мне больше не нужны», — написала Хомер. Она также назвала возможность снова ходить без этого приспособления важным шагом вперед и переломным моментом.

Перед этим ведущая рассказала, что тяжело перенесла третий курс химиотерапии. Хомер описала свое состояние словами «мне еще никогда в жизни не было так плохо».