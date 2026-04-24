09:16, 24 апреля 2026Интернет и СМИ

Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

Ведущей Хомер пришлось передвигаться с помощью ходунков на фоне лечения от рака
Маргарита Щигарева
Кадр: Me, My Health and I / YouTube

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, у которой нашли острый миелоидный лейкоз, заявила, что на фоне лечения ей было трудно ходить. Об этой проблеме она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам заболевшей раком ведущей, ранее ей сделали пересадку стволовых клеток. После этого в течение некоторого времени ей приходилось передвигаться с помощью ходунков.

«Моя мама одолжила мне свои ходунки, которыми пользовалась, когда ей делали операцию на бедре. Сегодня я могу официально объявить, что они мне больше не нужны», — написала Хомер. Она также назвала возможность снова ходить без этого приспособления важным шагом вперед и переломным моментом.

Перед этим ведущая рассказала, что тяжело перенесла третий курс химиотерапии. Хомер описала свое состояние словами «мне еще никогда в жизни не было так плохо».

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора

    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    ФСБ сообщила о количестве предотвращенных нападений на школы в России

    Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

    Бьюти-блогерша пожаловалась на растущую бороду со словами «мне стыдно»

    Т-90М сочли самым продвинутым танком в мире

    В Москве пройдет фестиваль психопросвещения

    Российские неоязычники открестились от молящегося идолу участника СВО

    ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям

    Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты пинали ее и плевали на нее в процессе

    Все новости
