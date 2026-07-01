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12:30, 1 июля 2026Экономика

Покупатель российского газа ввел пошлины на посылки

Фон дер Ляйен: Евросоюз ввел пошлины на посылки стоимостью до 150 евро
Кирилл Луцюк

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С 1 июля 2026 года в Европейском союзе заработали пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые на территорию объединения в рамках электронной торговли. Об этом на своей странице в X написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Размер тарифа составил три евро.

Как отметила фон дер Ляйен, в сфере розничной торговли занято 30 миллионов европейцев. Это крупнейший работодатель частного сектора в Европе. При этом резкий рост объемов импорта дешевых товаров, приобретаемых онлайн, поставил европейских розничных продавцов в невыгодное положение. Кроме того, значительная часть таких товаров не соответствует стандартам безопасности ЕС, что создает риски для потребителей.

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«Цель сегодняшних нововведений — восстановить справедливость по отношению к европейскому бизнесу и обеспечить более надежную защиту наших потребителей», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В начале июня появилась информация, что власти Европейского союза готовятся заявить о потенциальной торговой войне с Китаем. Блок изучает новые ограничительные меры против Пекина, которые должны восстановить несбалансированные экономические отношения между ЕС и КНР. В Брюсселе уверены, что если блок не сможет оперативно перестроиться, повысить конкурентоспособность промышленности и создать современную оборонную базу, то окажется в подчинении у США и Китая.

В КНР риск начала полноценной торговой войны с Евросоюзом также оценили как очень серьезный.

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