Польша вновь разозлилась на Украину

Польша раскритиковала Зеленского за создание на Украине национального пантеона

Создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Рафал Лескевич, его слова приводит канцелярия польского лидера в официальном аккаунте социальной сети Х.

«Это следующий этап эскалационных действий со стороны властей Украины после решения о присвоении одной из военных частей имени "героев УПА". Эти действия показывают, что президент Навроцкий был прав, когда поставил вопрос именно так — объявил, что лишит президента [Украины Владимира] Зеленского Ордена Белого орла», — отметил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона. Зеленский поблагодарил украинских депутатов за принятие инициативы .