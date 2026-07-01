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20:04, 1 июля 2026Мир

Польша вновь разозлилась на Украину

Польша раскритиковала Зеленского за создание на Украине национального пантеона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock / Fotodom

Создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Рафал Лескевич, его слова приводит канцелярия польского лидера в официальном аккаунте социальной сети Х.

«Это следующий этап эскалационных действий со стороны властей Украины после решения о присвоении одной из военных частей имени "героев УПА". Эти действия показывают, что президент Навроцкий был прав, когда поставил вопрос именно так — объявил, что лишит президента [Украины Владимира] Зеленского Ордена Белого орла», — отметил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона. Зеленский поблагодарил украинских депутатов за принятие инициативы .

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