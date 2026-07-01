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14:23, 1 июля 2026Бывший СССР

Рада приняла решение о создании чествующего лидеров УПА пантеона

Рада приняла закон о создании чествующего лидеров УПА национального пантеона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Парламент одобрил [законопроект] № 15360 — создание Украинского национального пантеона», — написал он. Как отметил парламентарий, за принятие закона высказались 287 депутатов, против — ни одного.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил о планах создания национального пантеона. Предполагается, что в его рамках будут чествовать в том числе лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

Героизация УПА властями Украины вызвала разлад в отношениях страны с соседней Польшей. В частности, президент республики Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны — из-за скандала, связанного с присвоением Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА».

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