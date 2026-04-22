20:53, 22 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский объявил о создании пантеона выдающихся украинцев

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio via Getty Images

На Украине создадут пантеон выдающихся украинцев. Об этом в Telegram объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Началась работа по созданию пантеона выдающихся украинцев. Объем соответствующих задач чрезвычайно велик», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что этот пантеон станет местом «ценностной консолидации украинского народа».

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который введет ответственность за «украинофобию». Согласно документу, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинской культуры и языка.

